Huurling van Club Brugge wil niet meer terug: "Het is hier aangenamer dan in BelgiÃ«"

Huurling van Club Brugge wil niet meer terug: "Het is hier aangenamer dan in België"

door Bart Vandenbussche

Dylan Seys denkt niet aan een terugkeer naar Club Brugge

In Nederland lopen er wel wat jonge Belgen rond die niet wekelijks worden gevolgd. Dylan Seys is er zo eentje. De flankaanvaller is aan de slag bij FC Twente, maar wel op huurbasis van Club Brugge. Al ziet hij zichzelf niet terugkeren.