Terug na erg lang weggeweest: "Wil elke match spelen, 2017 moet beter worden dan 2016"

"Ik ben blij dat ik Madu en Dalsgaard heb zien spelen", aldus Francky Dury na de bekerwedstrijd tegen Eupen. "Dat zijn toch ook twee spelers die kloppen op de deur van de basiself. Ik denk dat onze kern breed genoeg is om januari te overleven."

Een van die spelers is dus Henrik Dalsgaard. Hij speelde een degelijke wedstrijd tegen Eupen. “Of het was omdat ik met mijn snelheid tegen de snelle spitsen van Eupen beter geplaatst was om te spelen? Misschien, ik weet het niet.”

Ben er klaar voor om te spelen op zaterdag

“Ik heb geen uitleg gehad waarom ik speelde. Als ik zaterdag opnieuw moet spelen, dan ben ik er klaar voor. Ik ben 100% fit”, aldus de Deen. Hij miste de eerste helft van het seizoen door een heupblessure, maar is nu dus terug klaar voor de strijd.

“Ik wil elke wedstrijd spelen vanaf nu. Ik hoop alvast dat 2017 beter zal zijn of worden dan 2016. Het kan ook moeilijk anders natuurlijk”, besloot de Deen met een lachje.