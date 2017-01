Na Everton is nu nieuwe club zÃ©Ã©r concreet voor Ishak Belfodil, maar die denkt daar het zijne van...

Na Everton is nu nieuwe club zéér concreet voor Ishak Belfodil, maar die denkt daar het zijne van...

door Redactie



Ishak Belfodil leek eerder deze wintermercato op weg van Standard naar Everton, maar de deal van ruim 12 miljoen euro ging alsnog niet door. Toch blijft de interesse in de Franse Algerijn intact.

Het Spaanse Celta de Vigo liet ondertussen zijn belangstelling in Belfodil blijken. Die is zelfs concreet volgens La Dernière Heure, maar de aanvaller heeft geen trek in een overstap naar de club van onze landgenoot Theo Bongonda. En dus kan de huidige nummer 8 uit La Liga zijn plannen opbergen.

Voorts meldde L'Equipe vrijdag dat Mathieu Bodmer, ex-middenvelder van PSG gegeerd was door Standard. De vrije Fransman is niet langer een optie, nu de Rouches met Marin en Danilo al twee pionnen voor die positie naar Sclessin haalden.