Van Damme maakt einde aan alle geruchten over Club Brugge en tekent contract

door Redactie



Jelle Van Damme tekende een nieuw contract bij LA Galaxy

Foto: © photonews

Jelle Van Damme gaat niet terugkeren naar België. De verdediger werd even gelinkt aan Club Brugge, maar daar ontkennen ze met klem dat ze geïnteresseerd waren. Nu is er ook mee nieuws over zijn toekomst.