Boskamp snapt Anderlecht niet: "Had je niet beter gewoon een verdediger gehaald?"

door Redactie



René Weiler wou er absoluut een middenvelder bij, maar met Adrien Trebel kwam er wel een jongen die moet spelen. En daar stelt onder meer Johan Boskamp zich wel vragen bij.

Boskamp begrijpt de strategie erachter niet echt. "Ik vraag wel af wat de bedoeling van Anderlecht is", zegt hij in Het Belang van Limburg. "En of er überhaupt wel een gedachte achter zit. Ga maar eens een plek zoeken voor Trebel. René Weiler wilde Nicolae Stanciu toch aan het voetballen krijgen? Tja. Dan heb je nog Youri Tielemans en Leander Dendoncker. En Sofiane Hanni niet te vergeten, maar die is al een beetje naar links verbannen."

En dan heb je een scenario waarbij je of één van je grote talenten op de bank moet zetten, of op een positie uitspelen die eigenlijk de zijne niet is. "Ik neem aan dat Dendoncker in de verdediging gaat spelen. Had je niet gewoon beter een centrale verdediger kunnen halen dan? Nu zijn er veel te veel spelers, die niet op hun kwaliteiten uitgespeeld worden."