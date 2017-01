VIDEO: FE-NO-ME-NAAL! Dries Mertens tekent op drie minuten voor twee assists (Napoli zelf dacht even dat hij zelfs scoorde)

Als ze nog niet bezig waren aan dat standbeeld voor Dries Mertens, daar in Napels, dan zijn ze er intussen aan begonnen. In de topper tegen Milan stond het al na negen minuten 0-2, na twee assists van de Belg.

Mertens stak al in de zesde minuut de bal heerlijk diep voor Insigne en de Italiaan twijfelde niet. Opgelet, de filmpjes in dit artikel kunnen enkele ogenblikken in beslag nemen.

JORGINHO WINS THE BALL BACK TO THE MIDFIELD, IT'S SENT TO MERTENS WHO GIVES A GREAT BALL TO INSIGNE WHO FINISHES IT!#MILANNAPOLI 0-1 pic.twitter.com/75X658VEL3 — ItalianFootballTV (@IFTVOfficial) January 21, 2017

Bij Napoli dachten ze even dat Dries Mertens zélf de goal maakte. Je zou je voor minder vergissen met al die kleine ventjes vooraan.

Even later was het opnieuw prijs en alweer was het Mertens die voor de perfecte assist zorgde. Wat een matchbegin! Geloof het of niet, het zijn de eerste assists voor Mertens dit seizoen.