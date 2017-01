Mister Michel trots op zijn zoon, maar... "Ik zou niet graag zien dat hij Van Holsbeeck opvolgt"

door Redactie



Ziet u zich op uw 85ste nog druk maken over uw werk? Nee? Michel Verschueren is nog steeds te vinden voor een babbeltje over Anderlecht, de ploeg waarvoor hij alles heeft gegeven. En dat mag u letterlijk nemen.

"Ik heb alles gegeven aan Anderlecht, mijn baas, ik had misschien 10 of 15 procent voor mij moeten houden. Eén voorbeeld: het appartement dat ik 20 jaar geleden heb gekocht in Knokke is nu vier keer zoveel waard. Had ik er vier, vijf gekocht... Maar ik nam er geen tijd voor. Maar echt spijt heb ik daar nu ook weer niet van", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Zoon Michael zit ook in het bestuur van Anderlecht, maar Verschueren hoopt niet dat hij de opvolger van Herman Van Holsbeeck wordt. "Eerlijk, ik zou niet graag hebben dat hij ambities in die richting zou hebben. Ik heb Michael steeds gezegd dat hij voorrang moet geven aan zijn eigen zaken. Met Jo Van Biesbroeck als operational manager is sowieso een topper binnengehaald. Hij is hier discreet den boel aan het herstructureren. Michael helpt daaraan mee, maar hij is niet begeistert om hier in de eerste jaren een topfunctie te pakken."