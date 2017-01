Keert oude bekende terug naar de JPL? Ex-middenvelder van Brussels, KV Mechelen en KRC Genk hakt ten laatste woensdag de knoop door

door Redactie



Zien we een oude bekende weldra weer in de Jupiler Pro League voetballen? Als het van degradatieklant Moeskroen afhangt wel.

De Henegouwers zetten immers vol in op Julien Gorius. De 31-jarige middenvelder vertoefde tot eind vorig jaar in China, maar zit sedertdien zonder club. Moeskroen-coach Mircea Rednic sprak al even met de Fransman, die bedenktijd vroeg aldus Het Nieuwsblad. Tegen woensdag moet er een doorbraak komen.

Gorius is natuurlijk geen onbekende in het Belgische voetbal. Hij belandde in 2005 via Metz bij Brussels, waarna hij in 2008 naar KV Mechelen trok en vervolgens in 2012 naar KRC Genk. Vorige winter volgde uiteindelijke en overstap naar Changchun Yatai.

Cercle

Eerder deze week dook de naam van Gorius ook bij Cercle Brugge op. De komende dagen hakt hij de knoop over zijn toekomst door.