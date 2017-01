VIDEO: Dit is de belachelijkste rode kaart die je dit seizoen zal zien!

Rasen Ballsport Leipzig, Red Bull voor de vrienden, blijft de luis in de pels van het grote Bayern München. Het rekende, dankzij een dwaasheid van de bezoekende doelman, makkelijk af met Frankfurt.

De match was eigenlijk al in minuut drie gespeeld. Toen besloot Frankfurt-doelman Hradecky dit te doen. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Ook voor spits Hrgota zat de match er toen al op, hij werd geslachtofferd voor de reservedoelman. RB Leipzig zou uiteindelijk winnen met 3-0 en blijft zo tot op drie punten van Bayern München. En Hradecky? We vrezen dat dit hem zijn hele carrière zal achtervolgen.