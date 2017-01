Hoe gaat Anderlecht nu voor de dag komen? Weiler maakt zijn keuzes

Hoe gaat Anderlecht zondag voor de dag komen tegen Sint-Truiden. Nieuwkomers Adrien Trebel en Isaac Thelin zitten alvast in de wedstrijdselectie, maar een plaats in de basis blijkt nog te vroeg.

Veel zal er dus niet veranderen aan de basisopstelling van René Weiler. Dendoncker naar achter trekken, is ook niet de bedoeling, want hij gaat het vertrouwen in het duo Spajic-Nuytinck behouden. Op rechts ligt Andy Najar dan weer in de balans met Dennis Appiah, maar de Hondurees trekt normaal gezien aan het langste eind.

Massimo Bruno zal op links dan weer de plaats van Sofiane Hanni, die wel eens heel snel van de Afrika Cup zou kunnen terugkeren, innemen. Vraag blijft wie Weiler als verdedigers op zijn bank gaat zetten. Met Appiah en Deschacht zijn er al twee certitudes, maar dan is het kiezen tussen jongelingen Faes en Delcroix. Mogelijk krijgt die laatste de voorkeur.