Rob Schoofs houdt het hoofd koel in de chaos: "Al die heisa naast me neergelegd"

Je zou maar Rob Schoofs zijn. De ene dag wordt je zonder medeweten betrokken in een vergeefse poging om Trebel naar Gent te halen, de volgende moet je gewoon verder trainen en werken bij Gent. Geen wonder dat hij af en toe een beetje verzoop tegen Charleroi.

Of Schoofs erg geraakt was door het gemarchandeer met zijn persoon, dat wilden we eigenlijk donderdag op de persconferentie al weten. "Rob Schoofs is mentaal veel sterker dan wat jullie allemaal denken", had Vanhaezebrouck erop te zeggen.

Na de partij tegen Charleroi voelden we de middenvelder toch aan de tand. "Ik wist het maar laat, van die deal met Trebel", gaf Schoofs aan. "Daarna ging het snel en verkaste hij naar Anderlecht. Toch heb ik er twee dagen mee in mijn hoofd gezeten."