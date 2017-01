Le nouveau Simon est arrivÃ©! "Dankzij God (alweer) speel ik zo goed'

Le nouveau Simon est arrivé! "Dankzij God (alweer) speel ik zo goed'

Men hoopte bij Gent dat het met Samuel Kalu een nieuwe, misschien zelfs verbeterde versie van Simon binnengehaald had. Wel, als we op zijn eerste wedstrijd afgaan, blijkt dat te kloppen.

Kalu was, op het enthousiasme van zijn eerste match, een echte gesel voor de jongens achterin bij Charleroi. Hij dribbelde dat het een lieve lust was. Ja, ook voorbij Clinton Mata, misschien wel de beste rechtsback in België. "Die was sterk, ja."