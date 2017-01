Real Madrid weet weer wat winnen is... al rekent de Koninklijke voor zijn goals op verdediger Ramos

Real Madrid is niet bijster goed gestart aan 2017. De Koninklijke verloor immers zijn jongste twee duels. Thuis tegen Malaga verging het de uittredende Champions League-winnaar beter.

Real verloor vorige week op bezoek bij Sevilla waardoor er een einde kwam aan een straffe reeks. Op de koop toe volgde woensdag meteen een tweede verlies in de Copa del Rey tegen Celta de Vigo.

Daar moest in het eigen Bernabeu verandering in komen en dat had aanvoerder Sergio Ramos begrepen. De verdediger trof voor rust twee keer raak en zette zo zijn ploeg op weg naar winst. Malaga scoorde na rust nog tegen via Anor, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. Real blijft de ranking aanvoeren.