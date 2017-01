Knotsgekke Liverpool-Swansea, maar het lelijke eendje geeft titelaspiraties wel stevige knauw

door Johan Walckiers

Swansea verslaat Liverpool op eigen veld met 2-3

Foto: © photonews

De verrassing van de speeldag in de Premier League is al bekend. Liverpool, één van de favorieten voor de titel in Engeland, ging in eigen huis ten onder tegen Swansea, voor de match de laatste in de stand.