Opvolger voor Preud'homme gezocht: "Er zijn wel nog Belgen die hier succesvol kunnen zijn"

door Redactie



Normaal gezien houdt Michel Preud'homme er na dit seizoen mee op bij Club Brugge. Maar wie moet hem opvolgen? Het is een vraag waar Vincent Mannaert nu al mee bezig is. En ja, dat kan best een Belgische trainer zijn.

Michel Louwagie zei enkele weken geleden dat er geen Belgische topcoaches meer zijn naast Vanhaezebrouck en Preud'homme, maar daar is Mannaert het niet mee eens. "Weliswaar vind ik Michel een trainer van Europees niveau, en het is juist dat zoiets in België eerder uitzonderlijk is, maar hier in Club Brugge stáát wel iets, er is een structuur - geen enkele trainer zal vanop nul moeten beginnen. Daarom ben ik overtuigd dat er wél goede Belgische trainers zijn die succesvol kunnen zijn na Preud'homme", zegt hij in HLN.

Clement?

Mogelijk wordt assistent Philippe Clement de opvolger, maar daar is nog geen duidelijkheid over. "Het contract van Philippe loopt na dit seizoen af, en er is een duidelijke afspraak om meteen na de play-offs te praten over de toekomst. De evaluatie of Philippe de opvolger van Michel kan zijn, hebben wij nog niet gemaakt. Net zoals Philippe nog niet heeft beslist wat híj zélf wenst te doen."

Of toch nog Preud'homme? "Ik ken Michel, hij zal weliswaar al een idee hebben over zijn toekomst, maar zijn ei gaat hij tóch pas leggen ná het seizoen. We zien wel", besluit Mannaert.