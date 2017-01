Vroeg Club Brugge te weinig voor Meunier? "Weet je, op dat moment was hij nul euro waard"

Thomas Meunier trok vorige zomer de deur bij Club Brugge dicht en trok naar Paris Saint-Germain. Manager Vincent Mannaert liet hem gaan voor 6 miljoen euro, wat eigenlijk een peulschil is.

Mannaert legt nu uit waarom Meunier zo goedkoop verkocht werd. "Zal ik je zeggen wat de waarde was van Meunier op het moment van België-Italië, afgelopen zomer? 0 euro", zegt Mannaert in HLN. "Thomas had net als vrijwel elke andere speler van Club een behoorlijk dramatische bekerfinale gespeeld, ook zijn play-offs waren niet bepaald schitterend, en hij begon aan het EK als stand-in voor Ciman.

"Er waren wat verkennende gesprekken, maar núl clubs die de gevraagde 6 miljoen wilden betalen. Ik heb voor het eerst iets gehoord van PSG daags na de EK-match België-Ierland, waarin Thomas formidabel speelde. Ja, nú is hij 12 miljoen waard, dat weet ik ook, maar de waarde van een speler wordt op elk moment bepaald door wat de koper wil betalen.”