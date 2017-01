Vurige derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem levert ook vernielingen op

Een derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem, dat is ook vooral een beetje jennen tussen de supporters. Na de wedstrijd bleek er toch een beetje een ravage te zijn aangericht.

Het begon erg leuk: "We want our chicks back", knalden de bezoekers op een spandoek. De kippen die Chevalier meepikte, nadat de fans van Essevee ze waren komen droppen in de dug-out in het Guldensporenstadion.

Er was wat Bengaals vuur, de thuisploeg had voor de gelegenheid voor vuurwerk gezorgd en een erg leuke tifo. En tijdens en na de wedstrijd knalden beide supportersschares ook nog heel wat leuzen van links naar rechts (en terug).

Maar achteraf bleek er in het bezoekersvak toch wel wat zitjes te zijn gesneuveld. Al waren er ook tijdens en na de heenwedstrijd heel wat vernielingen te melden in de toiletten van het Regenboogstadion.