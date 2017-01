Adnan Januzaj doet opmerkelijk verhaal af als pure nonsens: "Daar klopt niets van, ze wilden me verder zwart maken"

Adnan Januzaj wil met zijn uitleenbeurt aan Sunderland zichzelf weer op de voetbalkaart zetten. Want de Belgische belofte heeft er twee moeilijke jaren opzitten.

De 21-jarige winger van Manchester United ging met de Rode Duivels mee naar het WK in Brazilië, maar nadien ging het met hem bergaf. Op de koop toe volgde er een aanvaring met toenmalig beloftencoach Enzo Scifo en weigerde hij een selectie voor de U21.

Zo leek het althans, want Januzaj verdedigt zich. "Klopt niets van, ik heb de beloften nooit geweigerd", laat hij optekenen in Fan!. "Het was een periode waarin de kranten schreven dat ik een slechte naam had en mijn niet-selectie werd gebruikt om me verder zwart te maken."

Goeie band met Wilmots

"In werkelijkheid had ik een goeie band met Marc Wilmots en had hij me niet geselecteerd zodat ik me kon concentreren op mijn club. Het was de periode waarin ik bij Dortmund zat."