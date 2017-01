Op deze ontvangst mag Trebel deze namiddag rekenen

Waarschijnlijk krijgt Adrien Trebel vandaag zijn eerste minuten als Anderlecht-speler. Het wordt dus een eerste barometer over hoe de voormalige kapitein ontvangen zal worden in het Astridpark. Al lijken ze zich bij paars-wit niet zoveel zorgen te hoeven maken.

Herman Van Holsbeeck gaf het woensdag al aan dat de situatie heel anders ligt dan bij Steven Defour. Die had het met zijn uitspraken na 'het geval Wasilewski' voor eeuwig verbrod bij de fans. Trebel is een andere zaak, meent de manager van de Brusselaars. En hij lijkt gelijk te krijgen.

We staken ons licht op bij enkele fervente supporters van de club, net als bij enkele leden van Mauves Army. Bij die laatsten klinkt het dat Trebel nu een Anderlecht-speler is en dat er in de spionkop 90 minuten lang gescandeerd wordt voor Anderlecht, niet tegen. Zij zullen alvast geen negatieve leuzes brengen over Trebel.

En de rest van het stadion volgt meestal wel. Trebel hoeft dus niet te vrezen voor massale fluitconcerten.