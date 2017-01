Een verloren Kustboy staat op: "Ik wil nu vooral met de voeten spreken"

Toch een verrassing in de basis bij KV Oostende: Andile Jali. De Zuid-Afrikaan leek de voorbije maanden persona non grata bij de West-Vlamingen, maar lijkt herboren na de winterstage.

In de eerste helft had Andile Jali - het was nog maar de tweede basisplaats van het seizoen - het duidelijk moeilijk om in het ritme te geraken. De Zuid-Afrikaan hoopte in het tussenseizoen (net iets te veel) op een transfer en schoot zichzelf in de voet.

"Maar hij heeft deze kans dubbel en dik verdiend", vertelt Yves Vanderhaeghe. "Mijn ploeg was op de Freethiel op zoek naar ons betere voetbal. Wel, Andile is één van de redenen waarom we opnieuw beter speelden."