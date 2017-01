STVV-spelers zuchten: "Omgekeerd fluiten ze zoiets niet hoor"

Heb je ooit al een ref van gedacht zien veranderen?Deel deze quote:

"De ref zei me dat het een duidelijke duwfout was", schudde hij het hoofd. "Waarom ik niet protesteerde? Heb jij één ref al van mening zien veranderen na protest van de spelers? Als hij dat zegt, ben je uitgepraat he. En die eerste was ook duidelijk buiten de zestien. Ik begin toch te merken dat zo'n lichte penalties tegen ons veel gefloten worden en dat het omgekeerd nooit het geval is."

Ook Pieter Gerkens zag het zo. "Ik heb de indruk dat het tegen ons meer gefloten wordt dan bij anderen. En ja, als je zo'n cadeau krijgt, is het moeilijk hier in Anderlecht."