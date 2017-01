Blondelle ziet wat er foutloopt: "Dit moeten we intern bespreken"

Eupen heeft de winterbreak nog niet goed verteerd. Na de bekernederlaag ging het zaterdagavond ook onderuit op eigen veld tegen KRC Genk.

Nochtans speelden de Panda's een prima eerste helft, maar in de tweede periode moest het zijn meerdere erkennen in Genk. Ondanks dat oordeelde Blondelle dat Eupen aanspraak kon maken op een puntendeling.

"Eén punt zou verdiend geweest zijn voor ons", vertelde de verdediger. "We speelden een goede wedstrijd, maar we slaagden er niet in om echte kansen te creëren." Hoe dat komt? "Genk paste zich aan aan ons spel. Zij weten dat wij snelle aanvallers hebben."

Oplossing zoeken

"De tegenstanders beginnen zich in te stellen op ons spel, ze voelen nu aan op welke manier wij voetballen. We moeten intern bespreken op welke manier we dit kunnen oplossen", vindt Blondelle.