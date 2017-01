Anderlecht staat hÃ©Ã©l dicht bij nieuwe doelman, oplossing voor Roef gezocht

Anderlecht staat héél dicht bij nieuwe doelman, oplossing voor Roef gezocht

Zoals we u gisteren al konden melden, staat Anderlecht dichtbij een nieuwe doelman. De piste van Ruben Martinez Andrade zou immers héél concreet zijn.

We lieten u zaterdag al weten dat in de lokale Spaanse media de naam van Andrade gelinkt werd aan Anderlecht en dat de onderhandelingen heel concreet zijn. Wel, nu bevestigen ook andere bronnen dat paars-wit bijna een deal beet heeft over de 32-jarige doelman van Deportivo La Coruna.

De doelman is bij de Spaanse middenmoter echter slechts derde keuze en speelde dit seizoen nog maar één match. Anderlecht zou hem nu willen aantrekken om de concurrentie met Frank Boeckx aan te gaan. Dat betekent echter niet dat hij sowieso eerste doelman wordt. Indien de deal wordt afgerond, wordt er de komende dagen naar een oplossing voor Davy Roef gekeken.