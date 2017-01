Thelin had Weiler snel door: "Hij is heel direct, zegt wat goed en wat slecht is"

Isaac Kiese Thelin paste zich zonder enige moeite aan bij Anderlecht. De Zweedse aanvaller heeft dan ook een paar troeven die het hem makkelijk maakten.

Zo spreekt Thelin redelijk vlot Frans. "Mijn oom woont hier in België, maar ja, ik wou tijdens mijn periode bij Bordeaux zelf Frans leren. In de kleedkamer spreek ik Frans met de jongens, maar er zijn hier wel heel wat talen die gesproken worden", lachte hij. "Met de pers spreek ik Engels ja, omdat ik geen verwarringen wil."

En Thelin maakt deel uit van de Zweedse kolonie die de laatste weken in België is neergestreken. "Ik ken er wel een paar van ja. Rinne en Kujovic van Gent onder meer. Kujovic ga ik binnenkort ook eens bezoeken. Ik sprak ook met hen voor ik naar hier kwam. Maar ook met Guillermo Molins, die me zei dat het een goeie competitie was voor mij."

En nu moet hij René Weiler proberen overtuigen. "Hij geeft me advies en ik hou wel van zijn stijl. Hij is heel direct. Hij zegt wat goed en slecht is, wat hij wil en wat hij verwacht. Ik vind dat een goeie manier, want zo kan je progressie maken."