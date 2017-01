Edmilson zegt waar het op staat: "Dit kan niet als je naar play-off 1 wil"

Standard is niet geweldig aan het kalenderjaar 2017 begonnen. De Luikse club ging in eigen huis met de billen bloot tegen Club Brugge. Het werd uiteindelijk 0-3, een resultaat dat hard aankwam bij Junior Edmilson.

“Dit is teleurstellend. We speelden thuis, voor het oog van onze fans. Het kan dan ook niet zijn dat we zo’n tweede helft spelen. Dit doet pijn. Erg pijn.”, aldus Edmilson in een eerste reactie na de wedstrijd.

“We hebben doelpunten weggegeven. We moeten hard werken, want zoiets mag niet gebeuren als je naar play-off 1 wil. Nu moeten we nog acht wedstrijden alles geven. De strijd gaat verder en we doen er alles aan om in de top 6 te geraken.”