Chevalier schoffeert Essevee-fans (na nederlaag): "Ze zijn hun ster kwijt, want die zit nu in Kortrijk"

Teddy Chevalier maakte tussen 2009 en 2012 sier bij Zulte Waregem, ondertussen zit hij aan zijn tweede periode bij de rivalen uit Kortrijk. Na de verloren derby prikte hij naar de fans van Essevee. Op zijn typische manier.

Vooraf had Chevalier de kip die door de fans van Essevee in het Guldensporenstadion was geleverd al meegenomen naar huis, na de verloren derby had hij nog wel enkele leuke quotes in petto.

De fans van Essevee hadden hem namelijk 90 minuten lang toegeroepen. "Chevalier enculé" of "Chevalier kan niet mee", proper was het niet altijd. Maar de reactie na de wedstrijd van Teddy was er ook niet naast.

"Vergelijk het een beetje met een vrouw die haar man verlaat en dan plots bij een andere man gaat. Daar kan die eerste man ook niet mee lachen", begon hij met een opmerkelijke vergelijking.

"Je mag de fans van Zulte Waregem dan ook niets kwalijk nemen. Je moet het begrijpen, ze zijn hun ster kwijt ... want die speelt nu hier, in Kortrijk."