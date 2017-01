Na horrorbotsing: Debaty gaat excuses aanbieden, Azevedo enkele dagen buiten strijd

Thomas Azevedo hield een hersenschudding over aan de botsing met Kevin Debaty

Het was gisteren even schrikken in de Bosuil toen doelman Kevin Debaty in botsing kwam met OHL-aanvaller Thomas Azevedo. Beiden bleven op de grond liggen en Azevedo moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden.