Antwerp-coach De Decker tevreden met nieuwe zege: "We speelden een volwassen wedstrijd"

De Decker strooide ook nog met complimentjes. Eerst naar de tegenstander: "Er stond bij Leuven een stevig blok en dat is wel knap van Dennis van Wijk op die korte periode." Nadien ook naar de vele vrijwilligers die de wedstrijd mogelijk maakten: "Ik wil ze bedanken om het veld zo optimaal mogelijk te houden. Het is in het verleden al anders geweest en dan is het leuk dat je deze avond winnend kan afsluiten."

De komende weken wachten twee uitwedstrijden naar Tubeke en Union. "Geen simpele opdracht, maar we moeten eerst genieten van deze overwinning. De buit is zeker nog niet binnen en we mogen ook nog niet beginnen rekenen. Maar we mogen nu wel even fier zijn", besluit De Decker.