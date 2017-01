Doelmannenruil in de maak tussen Deportivo en Anderlecht: Roef is al in Spanje, Ruben komt naar BelgiÃ«

Doelmannenruil in de maak tussen Deportivo en Anderlecht: Roef is al in Spanje, Ruben komt naar België

door Redactie



Anderlecht wil Davy Roef betrekken in een ruildeal met Ruben van Deportivo

Foto: © Photonews

Anderlecht heeft zijn vervanger voor Frank Boeckx beet. De Spanjaard Ruben Ivan Martinez Andrade - kortweg Ruben - wordt betrokken in een ruildeal met Davy Roef.