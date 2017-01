Arsenal wil voormalige lieveling van Club Brugge en heeft daar geld voor over

U kent waarschijnlijk allemaal Ivan Perisic nog. De Kroaat maakte van 2009 tot 2011 het mooie weer bij Club Brugge. Nu staat hij op zijn 27ste mogelijk voor alweer een mooie transfer.

Dat Perisic het beste van zijn carrière maakt, is een understatement. Na Borussia Dortmund en Wolfsburg trok hij naar Inter Milan. Daar liet hij dit seizoen in twintig matchen al 7 goals en 4 assists optekenen. Bij Club Brugge maakte hij ook al het mooie weer met 35 goals en 23 assists in 89 wedstrijden.

Maar zijn vormcurve is de Europese top ook niet ontgaan en vanuit de Premier League wil Arsenal er hem nu bij hebben. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de Engelsen heel concreet voor de linkerwinger. Wolfsburg verkocht hem voor 19 miljoen aan Inter, nu zou hij tussen de 25 en 30 miljoen waard zijn.