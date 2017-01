Ã‰lke week discussie, deze bepalende wedstrijdfases had een videoref opgelost

Élke week discussie, deze bepalende wedstrijdfases had een videoref opgelost

Er gaat geen speeldag in de Jupiler Pro League voorbij zonder discutabele fases die een wedstrijd beïnvloedden. Voetbalkrant.com zet elke week de prangende momenten op een rij waar de videoref en doellijntechnologie soelaas konden bieden.

VIDEOREF

AA Gent - Charleroi

Milicevic stond bij het aanbieden van de eerste competitiegoal van Bjedov geen offside. Een zeldzaam foutje van scheidsrechter Yves De Neve, het had eigenlijk 2-0 moeten zijn. Een videoref had die beslissing kunnen overrulen.

KV Kortrijk - Zulte Waregem

Het doelpunt van KVK-topschutter Saadi werd afgefloten voor een héél licht duwtje. Daarnaast werd ook het penaltyfoutje van Baudry op De Smet niet gefloten. Ook Lerager had een penalty kunnen krijgen. Met ook nog de (terechte) penaltyfout van Kaminski op Madu en de (terecht) afgeloten tweede goal van Saadi was er alvast veel om over te debatteren.

Anderlecht - STVV

​De eerste penalty van Anderlecht kwam er na een fout buiten het strafschopgebied. Een videoref had daar een vrije trap kunnen geven.

DOELLIJNTECHNOLOGIE

