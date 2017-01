Brecht Dejaegere verwelkomt de nieuwkomers: "HÃ©m zou ik 's nachts niet willen tegenkomen, ik schijt in m'n broek"

Brecht Dejaegere verwelkomt de nieuwkomers: "Hém zou ik 's nachts niet willen tegenkomen, ik schijt in m'n broek"

Bij AA Gent kwamen er de voorbije weken maar liefst vijf nieuwkomers bij. Brecht Dejaegere, één van de sfeermakers in de Gentse kleedkamer, geeft voor ons een overzicht.

“Ze hebben allemaal hun kwaliteiten", opent Dejaegere. Willy (William Troost-Ekong) is een fantastische gast met een super mentaliteit, ook naast het veld. Met zo’n gasten kan je naar de oorlog. Dat is echt één met een over-mijn-lijk-mentaliteit. Zo’n jongens heb je nodig, gasten die willen werken voor de ploeg.”

Probleem bij de kapper

“Als je dan ook leest dat die nieuwe spits, Bjedov, zegt dat hij graag voor de ploeg werkt, dan is dat schitterend. Mentaliteit is belangrijk. Al moet je ook een beetje kunnen voetballen natuurlijk. Je moet vooral met de juiste mentaliteit aan de match beginnen. En dat is bij alle nieuwelingen wel aanwezig.”

Nog een anekdote, de nieuwe Gentse aanvaller had een probleempje bij de kapper. Hij vroeg om enkele centimeter te laten staan, maar de kapster had millimeter begrepen. "Het ziet er erg uit, hé", lacht Dejaegere. "Ik zou hem zo niet willen tegenkomen 's nachts. Ik schijt in mijn broek."

Loco Kolo

Ook Kalinic maakte al een goeie indruk. “Wat ik van de nieuwe keeper denk? Het is een lange (lacht). Hij heeft zonder twijfel kwaliteiten, het is aan hem om hem te bewijzen en aan ons om hem te helpen. Er is veel verschenen rond de keepers, ik vond het wat overdreven, die heisa."

Hij heeft ook al een bijnaam vast, die Kalinic. "Kolo noemen we hem. Loco Kolo, zeg ik. Het is ook een toffe naast het veld, dus dat komt allemaal wel goed.” Met Birger Verstraete kwam er ook een iets bekendere speler bij.