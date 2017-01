Al bijna 1000 tickets de deur uit voor verplaatsing met de Rode Duivels naar Tallinn

Op 9 juni spelen de Rode Duivels een WK-kwalificatieduel in en tegen Estland. De ploeg van Roberto Martinez zal in de Estse hoofdstad Tallinn aangemoedigd worden door een heleboel Belgische fans.

Volgens 1895, de officiële supportersclub van de Rode Duivels, hebben in twee weken tijd al bijna 1000 Belgische fans hun tickets voor de trip naar Estland aangevraagd. De supportersclub heeft dan ook aan alle betalende leden gevraagd om zo snel mogelijk te laten weten of er nog interesse is.

"Zo kunnen wij (indien nodig) op tijd extra tickets vragen aan de voetbalbond van Estland", laat de fanclub weten. De heenwedstrijd eindigde half november nog in een monsterscore. De Rode Duivels wonnen toen in Brussel met maar liefst 8-1.