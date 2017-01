Africa Cup: Georges Leekens sneuvelt met Algerije in de groepsfase, Musona maakt heerlijke goal voor Zimbabwe (met beelden)

Algerije is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Africa Cup. Het land van bondscoach Georges Leekens speelde in zijn laatste groepswedstrijd gelijk tegen topfavoriet Senegal, maar dat volstond niet.

De opdracht van Algerije was simpel: de ploeg van Georges Leekens en Sofiane Hanni moest zijn laatste groepswedstrijd winnen en hopen dat Tunesië niet won van Zimbabwe. De Woestijnvossen speelden een sterke partij en kwamen tegen Senegal twee keer op voorsprong. Het was Islam Slimani, de miljoenenaankoop van Leicester City, die beide doelpunten voor zijn rekening nam.

Maar Senegal, dat al indruk maakte en door velen als topfavoriet op de eindzege wordt bestempeld, kwam evenveel keer langszij. Pape Kouli Diop en Moussa Sow bezegelden het lot van Algerije, dat als derde in de groep uitgeschakeld is. Tunesië vergezelt Senegal naar de kwartfinales. Het klopte Zimbabwe met 2-4, al was het Oostende-middenvelder Knowledge Musona die de show stal met een heerlijk doelpunt.