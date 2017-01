Genk naar play-off 1? Ze blijven toch indruk maken: "Beste ploeg die hier al speelde"

door Redactie



Genk heeft zaterdag zijn ambities voor play-off 1 weer wat elan gegeven. Door winst op het veld van Eupen spelen de Limburgers weer helemaal mee. En voor Jordi Condom horen ze thuis in play-off 1.

Het was met het kleinste verschil, maar toch maakte de ploeg van Albert Stuivenberg indruk. "Genk is de beste ploeg waartegen we hier tot nu toe speelden. Ze beschikken over veel offensief talent en hebben verdiend gewonnen, al gaven we de fatale corner weg", zegt Jordi Condom in HLN.

Maar er waren excuses voor Eupen. "Voor de rust zorgden we compact voor goed weerwerk. Daarna niet meer. Een gebrek aan frisheid? Dat is zeker een van de redenen. De halve finales van de beker dreigen ons in de competitie punten te kosten. Op twee fronten strijd leveren met een kleine kern, is niet evident."