Joske, Buffel, Vlasico, Standard en hete soep ...

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.

TOP

Joske, Joske, Joske

Er is een favoriet voor de Gouden Schoen en hij heet Joske. Op heerlijke wijze dribbelde hij Sclessin op een hoopje én was hij werkelijk overal op het veld.

Met een Izquierdo in vorm zal er dit seizoen opnieuw weinig aan Club Brugge te doen zijn. Zeker als ook de rest rond hem beter dan ooit gaat renderen.

Epische derbywinst

Zulte Waregem wilde en zou de drie punten pakken op bezoek bij KV Kortrijk, ook al droomde de thuisploeg ook van winst in de Vlasico. De sfeer zat goed, er waren veel doelpunten en bijwijlen goed voetbal te zien en de nodige plaagstootjes van links naar rechts waren er ook.

Zo hoort het in een derby. Enkel de vernielingen achteraf zijn laakbaar, de ongein vooraf was grappig te noemen. Zulte Waregem zal dit seizoen makkelijk play-off 1 halen en is nog in de running voor de bekerfinale. Europees voetbal missen lijkt steeds onwaarschijnlijker.

Iedereen denkt aan Buffel

Thomas Buffel staat momenteel zijn zieke vrouw bij. In voetbaltijden waar iedereen het vooral over slechte beslissingen van de arbitrage heeft zijn er dus belangrijkere zaken.

De fans van Racing Genk leven mee met hun kapitein en gaven hem een groot applaus in minuut 19, terwijl ook de fans van Club Brugge de strijdbijl met Buffel definitief begroeven door hem toe te zingen op Sclessin. Chapeau, zo kan het dus ook.

FLOP

Hete soep

Coosemans die verkeerdelijk uitkwam, Pavlovic die verkeerdelijk terugkopte, de verdedigers van Waasland-Beveren ... Er waren weer flink wat vermijdbare doelpunten bij dit weekend op de Vlaamse voetbalvelden.

Maar de hoofdvogel werd afgeschoten door doelman Hubert van Standard. Hij vond de bal zo heet dat hij de kopbal van Vossen even niet wilde pakken. De rest is geschiedenis ...

Standard

Bij uitbreiding van Hubert ontbrak het ook de rest van de Rouches aan grinta om in de thuismatch tegen Club Brugge voor punten te zorgen. Met het treffen in Anderlecht voor de boeg moet het anders en beter bij Standard.

Play-off 1 wordt zo stilaan onmogelijk voor de Rouches. In het Astridpark tijd om een reactie te tonen, anders zal er opnieuw aan de keuzes van het bestuur getwijfeld worden.

KV Kortrijk

KV Kortrijk staat met 0 op 21 plots in het niemandsland, waarbij het eerder naar beneden dan nog naar boven moet gaan kijken. De Kerels zitten al sinds 27 november zonder punten - inclusief verlies in de bekerwedstrijd in en tegen Eupen.

Tegen Zulte Waregem was de beleving er wel bij de spelers, maar voetballend kwam het er erg moeilijk uit. Er zit blijkbaar niet te veel vis meer in de Leie en het zal de komende weken beter moeten.