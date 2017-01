Goudhaantje ontbreekt in Genkse wedstrijdselectie: transfer op til?

door Redactie



Leon Bailey zit niet in de wedstrijdselectie voor het thuisduel tegen KV Kortrijk

Foto: © photonews

KRC Genk ontvangt morgenavond op de 23ste speeldag KV Kortrijk in de eerste thuismatch van de Limburgers na de winterstop. Opvallend: goudhaantje Leon Bailey ontbreekt in de wedstrijdselectie. Is er een transfer op til?