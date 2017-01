Na de aanwerving van Trebel spreekt Weiler over de toekomst en de rest van de wintermercato

Ik ben blij met wat er bij kwam - René Weiler Deel deze quote:

De twee nieuwe jongens kregen tegen STVV direct wat speeltijd. "Ik ben heel blij met wat er bij kwam", zei Weiler. "En ze zullen nog veel andere kansen krijgen om zich te tonen. Het seizoen is nog heel lang."

En de komst van Trebel is voor hem heel positief voor de toekomst van Anderlecht. "We moeten vooruit kijken. We weten nog niet wat er in de toekomst komt en we zijn er ons van bewust dat onze middenvelders heel gegeerd zijn. We hebben dus geanticipeerd met de komst van Trebel."