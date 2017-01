Wie is die onbekende en onbeminde Ruben die naar Anderlecht komt? Een kloon van Victor Valdez en timide

De fans van Anderlecht staan niet te juichen om de deal die Anderlecht bedisselde om Davy Roef elders onder te brengen. In ruil kregen ze Ruben Andrade Martinez, een 32-jarige doelman van wie ze enkel weten dat hij derde doelman was bij Deportivo La Coruna. Wij zochten wat meer info...

Eerst en vooral moet u weten dat Ruben zijn grote idool Victor Valdes is. Toen hij als 17-jarige snotaap bij Barcelona aankwam, belandde hij op de kamer met de drie jaar oudere collega-doelman. Binnenskamers werd er gelachen om het tweetal, want Ruben deed alles wat Valdez ook deed. Lang haar? Ruben liet het prompt ook groeien. Het scheermes erover? Jawel... Ruben volgde. En hij speelde altijd met hetzelfde tenue als zijn idool.

Qua voetbalkwaliteiten horen we dat hij in één-tegen-één-situaties bijzonder goed is en in de lucht heel autoritair is. "Als het goed zit in zijn hoofd, volgt de rest ook wel", horen we van een Spaanse journalist die hem al tien jaar kent. "Maar dat is meteen ook zijn grootste nadeel. Als het niet goed zit..."

Timide en levend in zijn eigen wereld

En we krijgen ook verschillende signalen over zijn communicatie. De ene zegt dat hij bijzonder timide is en als 18-jarige zelfs een jaar lang geen woord gezegd heeft bij Barcelona. Van een andere krijgen we dan weer te horen dat hij wel een verdediging kan leiden. De gemeenschappelijke deler is dat hij in zijn eigen wereld leeft. Hij is introvert in een kleedkamer en bijlange geen leider.