Beloftevolle Belg, ook door Martinez in het oog gehouden, moet zich iets lager gaan bewijzen

Senna Miangue, de jongen die dit seizoen bij Inter aan het doorbreken was, komt niet naar België. De beloftevolle linksachter gaat ervaring opdoen bij een kleinere ploeg uit Italië.

Alhoewel, je kan moeilijk over klein praten als je het hebt over Cagliari, de nummer elf uit de Serie A. Miangue wordt tot het einde van het seizoen normaal gezien uitgeleend door Inter, waar hij onder Frank de Boer leek te gaan doorbreken. Sinds Pioli overnam is hij echter wat uit beeld verdwenen.

De 19-jarige Antwerpenaar wil echter progressie blijven maken en kiest nu voor een kleine stap terug. Vanuit België was er ook genoeg interesse van zowat alle topclubs, maar niet zo concreet.