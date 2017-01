Was Genk voorzien op dit scenario? Schrijvers past wel in het plaatje

Bij Racing Genk hebben ze deze winter met Siebe Schrijvers een jongen teruggehaald die ook op de flank kan spelen. En misschien is de reden daarvoor nu duidelijk aan het worden.

Bij Genk houden ze duidelijk rekening met een vertrek van Leon Bailey en een extra flankspeler is dus geen overbodige luxe. Door de bijzonder spijtige situatie van Thomas Buffel zijn vrouw, heeft Genk ook daar rekening mee gehouden. Schrijvers zou in elk geval bepaalde gaten kunnen dichten.

Dat Bailey nu afwezig is, doet vermoeden dat hij niet lang meer in de Luminus Arena zal rondlopen. Schrijvers is vooral een schaduwspits, maar kan ook op de flanken uitgespeeld worden, vooral rechts dan.