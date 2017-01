Exodus in Luik gaat voort: Standard verhuurt overbodige aanvaller en derde doelman

Standard heeft zijn Guinese aanvaller Mohamed Yattara tot het einde van seizoen uitgeleend aan de Franse tweedeklasser AJ Auxerre. De Rouches bevestigden ook de uitleenbeurt van derde doelman Senne Vits aan de Nederlandse tweedeklasser MVV.

De 23-jarige Mohamed Yattara belandde in de zomer van 2015 bij Standard. Het jeugdproduct van Olympique Lyon had zich voordien in Frankrijk in de kijker gespeeld in uitleenbeurten bij Arles-Avignon, Troyes en vooral bij Angers. Op Sclessin kon de aanvaller nooit doorbreken. Auxerre staat in de Ligue 2 momenteel negentiende en voorlaatste, met 16 punten na 21 wedstrijden.

Ook de 20-jarige Senne Vits verlaat tijdelijk Standard, al tekende hij er ook een nieuw contract. Vits werd door Standard weggeplukt bij OH Leuven en was onder Jankovic derde keeper op Sclessin. Tot een officieel debuut tussen de palen kwam het nog niet. Hij wordt - net als Yattara - voor een half seizoen uitgeleend. Vits trekt naar het Nederlandse MVV, dat momenteel derde staat in de Jupiler League en nog strijdt voor promotie naar de Eredivisie.