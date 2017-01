Hartverwarmend gebaar van de fans van Club Brugge voor Thomas Buffel

Thomas Buffel zakte zaterdagavond niet af met zijn Genkse maats naar Eupen voor speeldag 22 in de Jupiler Pro League. De 35-jarige aanvoerder haakte af wegens privéredenen.

Buffel staat momenteel zijn zieke vrouw Stephanie bij en miste ook om die reden de oefenstage van Genk in Spanje. In Eupen lieten de fans van Genk dan ook applaus horen in minuut 19, het rugnummer van Buffel.

Maar ook op andere velden was er aandacht voor de moeilijke situatie waar de middenvelder van Racing Genk momenteel mee te kampen heeft. Zo kwamen de fans van Club Brugge op Sclessin met een mooi spandoek: "Sterkte Buffel", stond er op te lezen.