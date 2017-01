Tom Pietermaat blikt tevreden terug op moeilijke verplaatsing: "Goed gereageerd na het openingsdoelpunt van Hamme"

door Redactie



KFCO Beerschot-Wilrijk ging zondagmiddag met de nodige moeite winnen op het veld van 'zwarte beest' VW Hamme. Tom Pietermaat was er voor het eerst in 2017 bij, hij sukkelde een tijdje met de knie.

"We wisten op voorhand dat het niet gemakkelijk zou worden", zegt Tom Pietermaat op de clubwebsite. "Ten eerste door het spel van Hamme dat we al kenden van in het begin van het seizoen met de bekermatch en de competitiewedstrijd op het Kiel."

"Bovendien speelden de weersomstandigheden vandaag niet in ons voordeel. Na het openingsdoelpunt van Hamme hebben we uitstekend gereageerd door achteraan niets meer weg te geven en voldoende kansen te creëren om de match winnend af te sluiten", aldus de jonge middenvelder.