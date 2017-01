Titeldromen: heeft Essevee zijn Izquierdo/Moses Simon te pakken?

door Redactie



Zulte Waregem doet op de transfermarkt niet onder voor zijn concurrenten om play-off 1. Donderdagavond raakte een nieuwe deal rond.

Essevee versterkt zich met Aliko Bala, een 19-jarige winger die overkomt van het Slovaakse AS Trencin. De linker vleugelaanvaller, goed voor 6 treffers in 32 competitiematchen, tekende aan de Gaverbeek een contract van 3,5 seizoenen.

Bala is al de zoveelste speler die overkomt van Trencin. Gent haalde met Esiti, Kalu, Simon en Hajradanovic in het verleden al vier spelers, er is ene Leon Bailey bij Genk en Essevee zelf pakte eerder al uit met Kingsley Madu.

Francky Dury zag zijn team in het begin van het seizoen lang meespelen op plaats 1 in het klassement, maar hij weigerde de doelstellingen scherper dan play-off 1 te stellen. "De vergelijking met het bijna-kampioenenjaar? Ik heb geen Thorgan Hazard", klonk het toen al.

Een wens die hij nadien nog enkele keren herhaalde: "Een speler die een man of twee voorbij kan met een individuele actie, zoals Izquierdo bij Club Brugge of Moses Simon bij Gent? Die hebben wij niet. Zo iemand is nodig, want zij waren belangrijk bij het behalen van de titel voor Club en Gent."

Rest de vraag of Bala die verwachtingen zal kunnen inlossen. Zelf wil hij (uiteraard) de nieuwe Moses Simon worden, want naar zijn landgenoot kijkt hij op. En als het onvoldoende zou blijken, dan willen ze bij Essevee eind januari mogelijk nog eens toeslaan voor een winger - al lijkt een extra aanvaller eerder tot de mogelijkheden te behoren.

Bala heeft wel een actie in huis, zoveel is duidelijk. En hij heeft ook wel de snelheid om iets te laten zien. Maar met een filmpje van vijf minuten kan je natuurlijk niet meteen alles bewijzen. Zo gaf René van der Gijp ooit in VI aan dat hij "Een filmpje van drie minuten zou kunnen maken dat topclubs Manolev zouden willen, maar ook dat je er eentje van drie uur kan maken dat de Ijsselmeervogels hem nog niet willen."