Duitse interesse in Leon Bailey wordt steeds meer concreet: "Hij staat inderdaad op ons lijstje"

door Redactie



Leon Bailey is gegeerd wild. Dinsdagmorgen raakte bekend dat Bayer Leverkusen persoonlijk rond is met de Jamaicaan, maar daarnaast kan hij ook naar de Premier League.

Dat Bayer Leverkusen op de negentienjarige goudklomp van KRC Genk jaagt is duidelijk. Roger Schmidt, de hoofdcoach van die Werkself, bevestigde nu bij Rheinische Post dat Bailey op hun transferlijstje staat.

Lange termijn

"Hij is snel en technisch sterk, en iemand waar we op de lange termijn mee aan de slag kunnen", liet de oefenmeester optekenen. "Maar meer wil ik er niet over kwijt."

De Duitse topclub, die ook Kyle Butler (de halfbroer van Bailey) wil overnemen, zal hoe dan ook moeten afrekenen met Engelse concurrentie. (Dat verneemt u HIER)