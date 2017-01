Yannick Ferrera komt terug op cruciale fout die Mechelen een punt kostte: "Je mag meevoetballen, maar er is een grens"

KV Mechelen wil woensdag op Stayen de draad weer oppikken na het 1-2-verlies tegen Westerlo. Vooral de manier waarop Malinwa zijn punt in de slotfase weggaf, was pijnlijk.

Colin Coosemans, de man die zo sterk eindigde in 2016, misrekende zich met zijn controle en ging in de fout. Khaleem Hyland profiteerde optimaal. "Onze manier van spelen smoort veel kansen van de tegenstander in de kiem. Maar er is ook een grens", aldus coach Yannick Ferrera. "Als je daarover gaat om te veel mee te willen voetballen..."

"Colin blijft natuurlijk maar een mens. En mensen maken fouten. Laat ons zeggen dat dit een les is. Iedereen heeft dit nu gezien. We gaan weer verder."