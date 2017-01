De pronostiek van... Nicolas Rommens: "We kunnen nog eens stunten tegen Anderlecht, al zijn ze die nederlaag nog niet vergeten"

Toen Moeskroen met 2-1 won, volgde een sh*t-momentje - Nicolas Rommens Deel deze quote:

"Je voelt dat onze fans erin geloven. Tegen Anderlecht kunnen we altijd iets meer. Al denk ik wel dat zij de wedstrijd van eind september nog niet vergeten zijn. De trainer zal zijn manschappen op scherp zetten."

Verder rekent Rommens, die ook zondag scoorde, erop dat de concurrentie punten laat liggen. "Ik hoop dat Zulte Waregem wint. Zaterdag heb ik naar de match van Moeskroen gekeken. Toen die 2-1 viel, volgde wel een sh*t-momentje. Bij de samenkomst hebben we er even over gesproken, maar ik denk dat we met die 1-2-zege in Mechelen goed hebben gereageerd."

Nicolas Rommens versus Voetbalkrant.com

Speeldag 23 Nicolas Rommens Voetbalkrant.com KRC Genk - KV Kortrijk 1 1 KV Oostende - Charleroi X 1 Zulte Waregem - Moeskroen 1 1 Club Brugge - W-Beveren 1 1 Lokeren - AA Gent 2 2 Westerlo - Anderlecht 1 2 STVV - KV Mechelen 2 1 Eupen - Standard 2 X

Klassement

Thomas Foket, Birger Verstraete en Michiel Jonckheere 6/8

Siebe Blondelle en Siebe Schrijvers 5/8

Mats Rits*, Brecht Dejaegere, Zinho Gano, Pieter Gerkens, Timothy Derijck, Stef Peeters, David Hubert, Laurens Paulussen en ​Killian Overmeire 4/8

Leandro Trossard, Tom De Sutter en Hendrik Van Crombrugge 3/8

Olivier Myny**, Maxime Annys 2/8

* Mats Rits voorspelde op speeldag 17 een zege van Standard op het veld van Charleroi. Die wedstrijd werd gestaakt bij een voorsprong van Standard en in afwachting van het definitieve resultaat krijgt Rits 1 punt voor die wedstrijd.

** Olivier Myny voorspelde op speeldag 18 een zege van Waasland-Beveren tegen KRC Genk. Die wedstrijd werd uitgesteld naar een later tijdstip.