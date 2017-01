Ongeziene mist zorgt voor unieke taferelen: spelers veranderen tijdens wedstrijd van uitrusting en "Als ik nu gewoon doe alsof het doelpunt is?"

Wie vanavond naar de wedstrijden in West-Vlaanderen wil kijken, moet zijn best doen om iets te ontwaren. De dichte mist gooit immers meer dan roet in het eten.

Zowel in Oostende als in Waregem kan je amper iets zien door de mist. In Waregem liet Francky Dury(foto) na lang gesticuleren zijn team tijdens de wedstrijd zelfs veranderen van bordeaux shirts naar de witte exemplaren. Als supporter kan je alvast niet naar de overkant van het veld kijken.

Ook in Oostende is er dus slecht zicht en dat ontlokte commentatoren Filip Joos en Marc Degryse enkele grappige uitspraken. "Als ik nu eens doe alsof die corner al genomen is en het doelpunt is?" opperde Joos. "Ik zal maar serieus blijven."

"U krijgt een medaille voor moed en zelfopoffering als u hier 90 minuten naar kijkt", ging Joos verder. Op televisie is er immers amper iets van de wedstrijd te zien. "Ik heb de gele vlag zien bewegen, denk ik", aldus Degryse. "Ik denk dat de lijnrechter dus gevlagd heeft."