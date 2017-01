De gok van Mazzu heeft geloond: "Ik heb het risico genomen en..."

Sporting Charleroi blies de PO1-strijd vanavond nieuw leven in door te gaan winnen op het veld van KV Oostende. Felice Mazzu is dan ook heel tevreden met de prestatie van zijn spelers.

"Dit was geen evidente overwinning", valt Felice Mazzu met de deur in huis. Ook de coach van Sporting Charleroi beseft dat het dit seizoen niet iedereen gegeven is om te gaan winnen in de vernieuwde Versluys Arena.

"Ik wil mijn spelers feliciteren met de wedstrijd. We kampten met heel veel (Mazzu moest maar liefst zes wissels doorvoeren, nvdr.) afwezigen, maar dat was amper te merken."